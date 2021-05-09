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Стена памяти и стенд с историей подпольного движения появились в Симферополе к 9 Мая

Общество
Стена памяти и стенд с историей подпольного движения появились в Симферополе к 9 Мая
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Симферополь, 9 мая. В Симферополе к 76-й годовщине Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Гагаринском парке подготовили фотовыставку «Великая Отечественная война в Крыму 1941–1945 годов: от партизан до современников» и установили Стену памяти.

Выставка отображает историю партизанского и подпольного движений в период Великой Отечественной войны и рассказывает о деятельности современного Поискового движения России, а также об энтузиастах, воссоздающих эпизоды и этапы из истории военных действий на территории Крымского полуострова. На Стене памяти размещены фотографии Героев Советского Союза, родившихся и проживавших на территории Крыма.

«Замечательно, что в городе устанавливают такие объекты, с их помощью люди могут узнать героев в лицо, погрузиться в эту историю, написанную кровью молодых ребят. Мы с внуком гуляли по парку и не смогли пройти мимо. Молодое поколение должно знать, какой ценой нам далась победа. Знать и больше никогда не допускать такого», — поделилась с корреспондентом ФАН жительница города Симферополя Любовь Михайлова.

Выставку можно будет посетить до 1 июня этого года. Желающие ознакомиться с объектами выставки смогут найти их у скульптуры «Три грации». Также недалеко от арт-объекта «Я люблю Симферополь» расположена тематическая фотозона.

Стена памяти и стенд с историей подпольного движения появились в Симферополе к 9 Мая
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Напомним, ранее ФАН публиковал фронтовую историю семьи главы Крыма Сергея Аксенова

симферополь день победы
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