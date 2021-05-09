Разбившийся в Татарстане пилот не планировал взлетать

Казань, 9 мая. Гражданин, ставший жертвой авиакатастрофы возле села Калейкино, попросил самолет у товарища, чтобы прокатиться по взлетной полосе.

Мужчина, который погиб при крушении легкомоторного самолета в Альметьевском районе, одолжил авиалайнер у друга, сообщает источник ФАН. Он заявил, что не планирует подниматься в воздух и хочет прокатиться по взлетной полосе.

Пилот был другом аэроклуба и вместе с девушкой приехал на праздник. Он захотел «проверить» самолет товарища и взял с собой подругу. В один момент судно взлетело, однако двигателю не хватило тяги. В результате падения погибли два человека. Возгорания за катастрофой не последовало, писал ФАН.