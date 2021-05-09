Опубликованы «космические» снимки парадов Победы в российских городах

Москва, 9 мая. Подробные снимки парадов в честь 76-й годовщины Великой Победы сделаны российскими спутниками дистанционного зондирования планеты типа «Ресурс-П».

Опубликованные «космические» кадры парадов Победы позволяют оценить их масштаб. Снимки доступны на официальном сайте государственной корпорации «Роскосмос» и активно распространяются в социальных сетях.

«В параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга принимали участие около 5 тыс. военнослужащих и 200 единиц военной техники Западного военного округа».



???? Фотография сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли #КанопусВ.#9мая #ДеньПобеды #ПарадПобеды pic.twitter.com/SVvdEtnIoj — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 9, 2021

Спутники серии «Ресурс-П» расположены на солнечно-синхронной орбите на средней высоте около 475 километров от земной поверхности. Они предназначены для детального оптико-электронного наблюдения и предусматривают немедленную передачу данных по защищенному радиоканалу в наземные пункты приема информации, сообщили в Роскосмосе.

Ранее было опубликовано видео запуска ракетоносителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.