Патриотическая акция «Майский вальс» прошла в Екатеринбурге в честь Дня Победы

Екатеринбург, 9 мая. Массовый патриотический танцевальный флешмоб в честь 76-й годовщины Великой Победы прошел в Екатеринбурге. Три тысячи пар станцевали «Майский вальс».

В акции, которую организовала компания «Сима-Лэнд», приняли участие шесть тысяч человек.

Все участники следовали главному правилу: черный низ, белый верх. На головах танцующих красовались пилотки. Кроме того, организаторы акции позаботились о средствах индивидуальной защиты. Черные маски стали приметой современности.

К мероприятию присоединились школьники, профессиональные танцоры, студенты и люди старшего поколения. Многие пришли в костюмах 1940-х годов. В рамках акции состоялся конкурс костюмов послевоенных лет.