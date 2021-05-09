ВКС РФ получат невидимую для радаров бомбу «Дрель» в 2021 году

Москва, 9 мая. Предприятия российского ОПК готовы к серийному выпуску новой планирующей авиабомбы «Дрель» с низкой радиолокационной заметностью уже в нынешнем году.

Оснащение самолетов оперативно-тактической авиации ВКС РФ новым типом боеприпасов анонсировал вице-премьер российского правительства Юрий Борисов в интервью изданию «Интерфакс».

«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель», — заявил Борисов.

По его словам, закупки нового типа авиационного боеприпаса начнутся уже в 2021 году и продолжатся в 2022–2023 годах.

Планирующая бомба «Дрель» разработана специалистами НПО «Базальт» (является структурным подразделением Ростеха) и способна поражать цели на удалении до 30 км от траектории самолета-носителя, при этом ее не видят радары.

Ранее сообщалось, что модернизированные российские истребители МиГ-35 смогут использовать самую широкую номенклатуру бортового вооружения.