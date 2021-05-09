Пилот упавшего в Татарстане самолета не получал разрешение на полет

Казань, 9 мая. Легкомоторный самолет рухнул в поле около села Калейкино в Альметьевском районе. Установлено, что его пилот не имел разрешения на полет.

По данным источника ФАН, на борту разбившегося в Татарстане самолета находились Валерий П. и его спутница, предположительно, по имени Альфия. Мужчина и женщина погибли на месте происшествия.

Погибший не был членом аэроклуба, и разрешения на взлет он не запрашивал. Самолет принадлежит частному лицу. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять правоохранители, сообщало Федеральное агентство новостей.