Россия и Германия пока не договорились о поставках «Спутника V»

Берлин, 9 мая. Переговоры между Россией и Германией о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик, следует из материала газеты Bild.

Вопрос закупки российского препарата обсуждали на заседании специальной рабочей группы в Минздраве ФРГ. Официальные представители ведомства пока не прокомментировали эти переговоры.

Согласно информации издания, «Спутник V» пока не может получить одобрение в европейском регуляторе из-за повышенных требований ЕМА. Специалисты начали экспертизу российской вакцины 4 марта.