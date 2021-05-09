Установлена личность пилота разбившегося самолета в Татарстане

Казань, 9 мая. Полиция смогла идентифицировать командира воздушного судна, потерпевшего крушение под Альметьевском.

Жертвами падения легкомоторного самолета в Альметьевском районе стали пилот и его спутница, сообщает источник ФАН.

Личность мужчины, сидевшего за штурвалом, установлена — им оказался Валерий П. В настоящее время выясняются данные о пассажирке. Сам пилот представил друзьям девушку как Альфия.

Авиакатастрофа произошла возле села Калейкино. После падения самолета возгорания не последовало, писал ФАН.