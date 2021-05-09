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Российский боец ММА жестко высказался о творчестве Моргенштерна

Шоу-бизнес
Российский боец ММА жестко высказался о творчестве Моргенштерна
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 9 мая. Российский самбист и боец смешанного стиля Вячеслав Василевский жестко раскритиковал творчество молодого рэпера Моргенштерна. Спортсмен назвал скандального музыканта «пугалом».

По словам бойца ММА, подобные артисты исчезают моментально, как только сменяется мода. Век подобных исполнителей, которые зарабатывают свою популярность только эпатажем и скандалами, очень короток, уверен Василевский.

Однако спортсмен подчеркнул, что не видит смысла запрещать Моргенштерну выступать. Он заявил, что рэпер сам в скором времени исчезнет со сцены как «по щелчку». Василевский подчеркнул, что он не переживает за своих детей, потому что внимательно следит за ними и их взрослением.

«То, что он черт, это и так понятно. Можно посмотреть на него две минуты, и ты все поймешь», заявили Василевский в интервью на YouTube-канале «Руки выше».

Другой российский боец MMA Александр Шлеменко ранее назвал рэпера Моргенштерна «непонятным чертом» и выступил за отмену его концертов. Призыв спортсмена поддерживали Хабиб Нурмагомедов, Дмитрий Носов и Николай Валуев. А вот пионер ММА Олег Тактаров заявил, что бойцы своей критикой лишь добавляют популярности скандальному музыканту.

спорт рэпер мма моргенштерн
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