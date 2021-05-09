Расходы украинцев на коммунальные услуги выросли на 26% за год

Киев, 9 мая. Коммунальные услуги за последний год подорожали на Украине на 26,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Тарифы на содержание и капитальный ремонт многоквартирного дома выросли на 5,6%, водоснабжение подорожало на 11,5%. Плата за услуги водоотведения выросла на 18,7%, а электричество стало дороже на 36,6%. Стоимость горячей воды увеличилась на 14,8%. Однако наиболее заметным стал рост розничной стоимости газа: за год голубое топливо подорожало на 89,9%.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее озвучил условия снижения цен на голубое топливо для населения Украины. Он рассказал, что компания собирается проработать вопросы увеличения добычи с руководством «Укргаздобычи».