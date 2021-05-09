Фронтмен Rammstein представил снятый в Эрмитаже клип на песню «Любимый город»

Санкт-Петербург, 9 мая. Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на композицию «Любимый город» в честь 9 Мая. Музыкальное видео снимали в петербургском Эрмитаже.

Клип на песню «Любимый город» был опубликован на YouTube-канале Линдеманна. На видео солист Rammstein прогуливается по залам и лестницами Эрмитажа и позирует на фоне картин. Кроме того, в съемках принимали участие девушки, играющие на скрипках и других классических музыкальных инструментах. В начале и в конце клипа зрителям демонстрируют вид на здание Эрмитажа.

Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманна стала саундтреком к фильму «Девятаев». В 1939 году эту композицию исполнял Марк Бернес. Вслед за фронтменом Rammstein советский шлягер спел глава ЛДПР Владимир Жириновский.