Ветеранов ВОВ освободили от платы за вывоз ТКО-мусора в Архангельске

Архангельск, 9 мая. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны не будут платить за вывоз ТКО-мусора до конца года. Такое решение приняло руководство ООО «ЭкоИнтегратор».

Региональный оператор сообщает, что оплату за вывоз ТКО с людей из этих льготных категорий не будут взимать с мая по декабрь текущего года. Списки тех, кто будет пользоваться данной поблажкой, предоставил Архангельский областной центр социальной защиты населения.

Новая льгота положена более 200 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Архангельской области. Начисления снимут автоматически до конца 2021 года.

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