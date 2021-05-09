Подросток устроил на Украине провокацию в отношении ветерана

Киев, 9 мая. Украинские националисты устроили провокацию возле парка Вечной Славы в Киеве, где ветераны возлагали цветы в День Победы. Об этом сообщило местное СМИ.

В материале издания указано, что один из провокаторов, который оказался подростком, встретил проходившего мимо ветерана Великой Отечественной войны нацистским приветствием.

Киевские журналисты считают, что власти Украины сами виноваты в том, что националисты «вскидывают руку в фашистском приветствии» в день празднования Победы над нацистами. Руководство страны позволило неонацистам чувствовать себя свободно, сказано в сообщении. Уточняется, что участником провокации оказался 16-летний парень. Правоохранители составили протокол о хулиганстве по факту случившегося.

Как стало известно ранее, МИД Украины раскритиковал восхваление войск «Ваффен СС» в стране.