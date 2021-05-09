Китайские аналитики назвали кошмаром для США конфликт с Россией и КНР

Пекин, 9 мая. Соединенные Штаты ожидает «абсолютный кошмар» в случае прямого столкновения с Китаем и Россией.

Издание Global Times опубликовало материал, авторы которого посоветовали Вашингтону не вести «стратегическую игру с огнем» в попытках исключить Пекин и Москву из списка ключевых игроков на международной арене. Журналисты подчеркнули, что Россия и Китай в плане военной мощи превосходят некогда существовавший военный блок СССР.

Авторы отметили, что Россия и Китай придерживаются стратегических ограничений, но если отдельные государства захотят противостоять двум ядерным державам по науськиванию США, то потерпят катастрофу. Аналитики издания подчеркнули, что все силы Пекина и Москвы при таком сценарии будут направлены против гегемонии Вашингтона.

Ранее сообщалось, что миллионы китайских пользователей TikTok пришли в восторг от парада Победы в Москве.