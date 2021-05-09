Нижний Новгород впервые провел парад Победы в статусе города трудовой доблести

Нижний Новгород, 9 мая. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил на Нижневолжской набережной с участием военнослужащих, техники и авиации.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, для проведения торжественного марша были задействованы более 1,2 тысячи бойцов гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академии МВД, МЧС, воспитанники кадетского корпуса и активисты всероссийского движения «Юнармия».

Важным моментом стал тот факт, что в этом году Нижний Новгород проводил свой первый парад в статусе города трудовой доблести.

«За годы Великой Отечественной войны горьковчане дали фронту более 38 тысяч танков, самоходных установок и бронемашин, более 43 тысяч минометов, более 16 тысяч самолетов, 27 подвозных лодок, почти 110 тысяч автомашин, около 102 тысяч артиллерийских орудий , 1 165 «Катюш», три бронепоезда, более 150 миллионов боеприпасов», — указал губернатор области Глеб Никитин.

Кроме участия военнослужащих и современной боевой техники, в том числе авиационной, парад Победы в Нижнем Новгороде отличился проходом по Волге судов ГУ МЧС России и 140-метрового сухогруза проекта RSD59 «Леонид Пестриков».

Ранее отмечалось, что воздушная часть военного парада в Ростове-на-Дону стала второй по масштабам после мероприятия в Москве.