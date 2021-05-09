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Аналитики оценили влияние котировок сырья на акции нефтяных компаний

Экономика
Аналитики оценили влияние котировок сырья на акции нефтяных компаний
pixabay.com

Москва, 9 мая. Цены на нефть будут и дальше находиться в коридоре 60–70 долларов за баррель, считают аналитики. По их словам, основная фаза восстановления баланса на рынке завершена.

Драйверов для роста нефти выше максимумов 2018 года сейчас нет, отметил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он также не верит в начало суперцикла, о котором в последнее время говорят многие эксперты.

Директор департамента инвестиционного анализа и обучения группы «Универ Капитал» Андрей Верников не рекомендует покупать сейчас активы нефтяных компаний. По его словам, цены на нефть находятся в зоне «быков» уже давно. После того как они опустятся ниже 66 долларов, можно будет приобрести акции «Газпром нефти», передает «Финам».

Как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, основная фаза восстановления баланса спроса-предложения завершена. Он уточнил, что если и будет повышение, то краткосрочное. Зельцер также советует приобретать акции нефтяных компаний в период коррекции.

Частные инвесторы ранее рассказали о своих доходах и убытках в период пандемии. В некоторых случаях доходность при продаже акций во время кризиса составила 200%.

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