Sohu: новейшее российское оружие вызывает зависть у конкурентов и союзников Москвы

Пекин, 9 мая. Современные атомные субмарины, поступающие на вооружение ВМФ РФ, вызывают зависть у конкурентов и союзников Москвы. Об этом пишут обозреватели китайского издания Sohu.

Северный флот России принял на вооружение атомную подводную лодку «Казань» — головную субмарину модернизированного проекта 885М «Ясень-М», которая является самой мощной в мире атакующей АПЛ, пишут аналитики Sohu, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

«Это один из видов вооружения России, которому мы завидуем», — подчеркивают китайские эксперты.

Отношения России с Соединенными Штатами в последнее время существенно осложнились, считают авторы публикации, поэтому передача флоту передовой подводной лодки стала символическим шагом: Москва продемонстрировала Вашингтону свою мощь и дала понять, что способна достойно ответить на любые провокации со стороны Запада.

«Казань» имеет в оснащении самое передовое вооружение и может выполнять боевые задачи во всех регионах Мирового океана. Всего Россия намерена ввести в строй восемь атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Казань» вошла в состав ВМФ РФ.

Вооружение российской субмарины модернизированного проекта «Ясень-М» впечатлило американские СМИ, передает сайт 360tv.ru.