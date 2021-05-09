Минэнерго Азербайджана отчиталось о сокращении объемов добычи нефти

Баку, 9 мая. Азербайджан в апреле 2021 года выполнил условия соглашения ОПЕК+, в рамках которого должен был сократить добычу нефти на 123 тыс. баррелей от уровня октября 2018 года

Добывая в апреле ежесуточно 594 тыс. баррелей черного золота, Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении министерства энергетики страны. По его данным, суточная добыча в минувшем месяце составила 698 тыс. баррелей вместе с конденсатом, объем добычи которого равнялся 104 тыс. баррелей.

Действующее до мая 2022 года соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ может стать бессрочным в условиях климатических изменений, заявил ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.