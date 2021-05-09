Памятник летчикам-героям ВОВ установили в Нижегородском кремле после реставрации

Нижний Новгород, 9 мая. Отреставрированный памятник двум летчикам-героям Великой Отечественной войны снова установили в Нижегородском кремле, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Накануне Дня Победы на площадь у мемориала «Горьковчане — фронту» вернулась стела, посвященная памяти дважды Героев Советского союза генерал-лейтенанта Василия Рязанова и генерал-майора Арсения Ворожейкина. Специалисты авиастроительного завода «Сокол» также восстановили истребитель «Ла-7».

Выставка военной техники является одной из основных локаций кремля, поэтому ей традиционно уделяется особое внимание, рассказал губернатор Глеб Никитин. Нижнему Новгороду присвоили звание «Город трудовой доблести», в связи с чем была поставлена задача привести в порядок все объекты кремля.

В городском парке Победы 8 мая открылся мемориальный комплекс Героям Отечества. На памятной плите высекли имена 12 сотрудников органов внутренних дел. Неподалеку находится монумент в честь лейтенанта Михаила Ларина.