Историк назвал лучшее советское оружие времен Великой Отечественной войны

Москва, 9 мая. Советской промышленности непосредственно перед Великой Отечественной войной и уже во время сражений удалось освоить массовое производство оружия.

Наиболее передовые и высокотехнологичные образцы вооружения Красной армии в интервью изданию «ПолитРоссия» перечислил военный историк Юрий Кнутов. Он заявил, что гвардейские минометы «Катюша» по праву считаются оружием победы, хотя схожие системы залпового огня имелись на балансе большинства армий — участниц Второй мировой войны.

«Таких эффективных и массово выпускаемых систем полевой артиллерии не было ни у одной страны мира», — отметил директор музея ПВО.

Вторым образцом советской военной техники, «сметающим со своего пути любого противника», Кнутов назвал прославленный танк Т-34 с усиленным бронированием и орудием калибра 85 миллиметров. Также высокую оценку полковника в отставке заслужил пистолет-пулемет Судаева, простой и экономичный, но при этом надежный и смертоносно-эффективный.

Ранее сообщалось, что московский парад 9 Мая стал выставкой достижений российского оборонно-промышленного комплекса.