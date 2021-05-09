Болгары прошли маршем по Софии в рамках акции «Бессмертный полк»

София, 9 мая. Акция «Бессмертный полк» в столице Болгарии собрала несколько сотен участников, передают СМИ.

Люди собрались у памятника Неизвестному Солдату в центре Софии, после чего к нему были торжественно возложены цветы и венки. Шествие закончилось у памятника Советской армии, где впоследствии состоялись митинг и концерт в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Президент Болгарии Румен Радев принял участие в церемонии.

«Сегодня праздник, мы отмечаем День Победы и День Европы», — заявил он.

Зверства нацистского режима никогда не должны быть забыты, передает его слова ТАСС. В акции «Бессмертный полк» вместе прошли участники различных политических партий и общественных движений Болгарии.

СМИ ранее сообщили, что бывший президент Молдавии Игорь Додон возглавил шествие участников «Бессмертного полка» в Кишиневе.