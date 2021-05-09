Индийский пилот объяснил, почему Су-30 одержит победу в дуэли с китайским J-20

Нью-Дели, 9 мая. Китайский истребитель J-20 обречен на поражение в столкновении с российским Су-30МКИ. Об этом заявил бывший пилот ВВС Индии Виджайндер Тхакур.

В индийских СМИ развернулась дискуссия относительно возможности использования истребителей J-20 и Су-30МКИ в случае воздушного столкновения в условиях сложного ландшафта Гималайских гор.

Военные эксперты отмечают, что сложный горный рельеф и непредсказуемая погода создают большие проблемы для любого самолета. Китайская сторона утверждает, что J-20 прошел многочисленные испытания в горах, однако у данного истребителя нет реального боевого опыта, поэтому его эффективность остается под вопросом, передает «ПолитРоссия».

По мнению пилота индийских ВВС Виджайндера Тхакура, российский Су-30МКИ одержит победу в дуэли с китайским J-20. Он напомнил, что данная версия российского истребителя была специально адаптирована для индийских ВВС, поэтому самолет способен эффективно действовать в сложных метеоусловиях и горной местности.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-30СМ будут усовершенствованы до модификации СМ2 «Супер-Сухой». Самолеты оснастят новыми двигателями и радарами. Кроме того, будет значительно расширен их арсенал, в который войдут новейшие управляемые авиабомбы и гиперзвуковые ракеты.