Командующий парадом Победы Салюков пошутил, отвечая на вопросы журналистов

Москва, 9 мая. Генерал армии Олег Салюков после окончания парада Победы на Красной площади пообщался с представителями СМИ и ответил на несколько вопросов.

После первого же вопроса журналистов «Как вы оцениваете прошедший парад?» генерал Салюков немного задумался, далее между ним и представителями прессы произошел следующий диалог.

«— Вам самим понравилось? — Да, особенно авиация. — Я главком сухопутных войск, а вы говорите – авиация», — пошутил командующий Сухопутными войсками ВС РФ.

Салюков подчеркнул, что отличную слаженность действий показали все участники московского парада Победы, это подтверждается высокой оценкой всего мероприятия президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и многочисленными ветеранами.

Ранее сообщалось, что парад 9 Мая на Красной площади стал своеобразной выставкой достижений российских предприятий ОПК.