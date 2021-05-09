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Корабль ВМС США в Аравийском море пресек контрабанду оружия для йеменских хуситов

  /   Обновлено: 09 мая 2021 14:46
Весь мир
Корабль ВМС США в Аравийском море пресек контрабанду оружия для йеменских хуситов
wikipedia.org  /  Mate 3rd Class Robert Brooks / public domain

Пентагон заявил об изъятии партии оружия, спрятанного на борту судна, остановленного в Аравийском море. Об этом сообщает ABC News.

Контрабанду обнаружил ракетный крейсер USS Monterey, который остановил корабль «без опознавательных знаков территориальной принадлежности». На его борту найдено оружие.

«Среди изъятого оружия были автоматы Калашникова китайского производства, снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы и реактивные гранатометы», — говорится в сообщении.

Откуда именно следовало судно, не установлено. Утверждается, что оно направлялось в сторону Йемена, а оружие предназначалось хуситам.

Война в Йемене

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда восставшие из-за притеснений на государственном уровне хуситы движения «Ансар Аллах» захватили почти всю северную часть Йемена.

Корабль ВМС США в Аравийском море пресек контрабаду оружия для йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей  / 

Под давлением мятежников президент Мансур Хади подал в отставку в феврале 2015 года. Однако в марте ему удалось сбежать в город Аден, где он отозвал собственное заявление и стал руководить антихуситской группировкой.

Формальный статус главы государства позволил Мансуру Хади обратиться с призывом в адрес других стран с просьбой вмешаться в конфликт.

По приглашению оставшегося на посту йеменского лидера коалиция из девяти арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Решающий шторм». Ее целью стала ликвидация иранского влияния в регионе, поскольку хуситов поддерживал Тегеран.

Запрет на поставки оружия

В апреле 2015 года Совбез ООН принял резолюцию по Йемену. Она предусматривала запрет на поставки оружия хуситам.

Документ поддержали 14 стран, включая Соединенные Штаты и Великобританию. Россия выступила против принятия резолюции, поскольку Совбез не учел конструктивные предложения Москвы. Российский вариант предполагал паузы в бомбардировках коалиции, чтобы международные организации могли оказывать помощь населению.

Корабль ВМС США в Аравийском море пресек контрабаду оружия для йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей  / 

йемен оружие хуситы
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