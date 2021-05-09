Корабль ВМС США в Аравийском море пресек контрабанду оружия для йеменских хуситов

Пентагон заявил об изъятии партии оружия, спрятанного на борту судна, остановленного в Аравийском море. Об этом сообщает ABC News.

US navy says that USS Monterey (CG 61) seized an “illicit shipment of weapons from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7, 2021”



pic.twitter.com/H48JuDhKPY — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) May 9, 2021

Контрабанду обнаружил ракетный крейсер USS Monterey, который остановил корабль «без опознавательных знаков территориальной принадлежности». На его борту найдено оружие.

«Среди изъятого оружия были автоматы Калашникова китайского производства, снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы и реактивные гранатометы», — говорится в сообщении.

Откуда именно следовало судно, не установлено. Утверждается, что оно направлялось в сторону Йемена, а оружие предназначалось хуситам.

Война в Йемене

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда восставшие из-за притеснений на государственном уровне хуситы движения «Ансар Аллах» захватили почти всю северную часть Йемена.

Федеральное агентство новостей /

Под давлением мятежников президент Мансур Хади подал в отставку в феврале 2015 года. Однако в марте ему удалось сбежать в город Аден, где он отозвал собственное заявление и стал руководить антихуситской группировкой.

Формальный статус главы государства позволил Мансуру Хади обратиться с призывом в адрес других стран с просьбой вмешаться в конфликт.

Excellent short analysis by Martha Mundy on the Yemen war and the shift from a kinetic assault in 2015-16 to the grinding economic war and humanitarian catastrophe after the initial operations failed to produce a decisive result https://t.co/8igVA1yjnA — Kristian Ulrichsen (@Dr_Ulrichsen) March 27, 2018

По приглашению оставшегося на посту йеменского лидера коалиция из девяти арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Решающий шторм». Ее целью стала ликвидация иранского влияния в регионе, поскольку хуситов поддерживал Тегеран.

Запрет на поставки оружия

В апреле 2015 года Совбез ООН принял резолюцию по Йемену. Она предусматривала запрет на поставки оружия хуситам.

Weapons supplies to the Huthis would be in violation of a UN arms embargo on Yemen and of a ban on weapons sales by Iran.



The UN panel of experts traveled to Riyadh last month to inspect the components of missiles fired in May, July and more recently on November 4, pic.twitter.com/5tQ1MdN0ZE — Evie Mazzone (@Evie_Calling) November 11, 2018

Документ поддержали 14 стран, включая Соединенные Штаты и Великобританию. Россия выступила против принятия резолюции, поскольку Совбез не учел конструктивные предложения Москвы. Российский вариант предполагал паузы в бомбардировках коалиции, чтобы международные организации могли оказывать помощь населению.