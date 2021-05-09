Блогеры исполнили новую версию песни «За тебя, Родина-мать» от Игоря Матвиенко

Москва, 9 мая. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко представил новую версию песни «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ». В записи приняли участие звезды, в том числе популярные блогеры.

Композицию в новой аранжировке выпустили специально ко Дню Победы на YouTube-канале сообщества блогеров Insight People. В перепевке участвовали актриса Анна Хилькевич и музыкант Анатолий Цой. Матвиенко рассказал, что инициатива выпустить песню в современной аранжировке исходила от блогеров.

«Те чувства и тот патриотизм, с каким молодежь исполняла эту сложную песню, поражают», — рассказал продюсер.

Новую песню специально ко Дню Победы ранее выпустила участница седьмого сезона шоу «Голос» Саша Круглова. Певица представила лирическую балладу «Прощаться не будем».