Клава Кока перепела «Катюшу» для сериала о военных подвигах железнодорожников

Москва, 9 мая. Популярная певица Клава Кока выпустила собственную версию знаменитой композиции «Катюша» к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Клип на «Катюшу» в исполнении Клавы Коки появился на ее YouTube-канале. Кроме того, исполнительница сообщила о выходе песни на своей странице в Instagram.

«Светлая память тем, кто отдал жизнь за то, чтобы мы спали под мирным небом...» — написала певица.

Знаменитую композицию Кока исполнила для сериала о военных подвигах советских железнодорожников «Состав Победы». Этот проект был запущен РЖД к 75-летию Великой Победы, а в этом году вышли новые серии.

Участница шоу «Голос» Саша Круглова ранее представила новую песню в честь 9 Мая. Певица выпустили лирическую балладу под названием «Прощаться не будем», посвященную героям войны.