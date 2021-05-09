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Гости медиацентра «Патриот» были возмущены попытками властей Латвии замолчать 9 Мая

  /   Обновлено: 09 мая 2021 13:59
Общество
Гости медиацентра «Патриот» были возмущены попытками властей Латвии замолчать 9 Мая
wikipedia.org  /  Public Domain

Санкт-Петербург, 9 мая. Власти Латвии отказались от памятных мероприятий в честь 9 Мая. Сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне легло на плечи частных лиц и волонтеров.

В воскресенье, 9 мая, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция активистов «Русской весны» и серия онлайн-включений корреспондентов Федерального агентства новостей из различных городов России и Европы. О том, как в Латвии отметили День Победы рассказал спецкорреспондент ФАН Карен Маркарян.

По словам журналиста, в канун праздника власти Латвии планировали оградить мемориал советским защитникам в Риге, чтобы предотвратить массовое скопление граждан 9 Мая. Таким образом в Латвии хотели замолчать праздник под видом заботы о гражданах, которые могут заразиться на торжестве коронавирусом. Прения заставили власти прийти к компромиссному решению и разрешить возлагать цветы в индивидуальном порядке.

Акция «Бессмертный полк» в Риге пройдет только в формате онлайн. Она была организована усилиями издания «Комсомольская правда». По словам Маркаряна, даже поддержание Вечного огня легло на плечи частных газовых компаний. Иными словами, власти Латвии заняли позицию «война была не наша».

Попытки замолчать историю ВОВ в Латвии возмутили гостя студии Германа Владимирова, основателя единственного в России «Музея Новороссии» и автора проекта «Россия и мы». Тот отметил, что страны Прибалтики забыли «свое родство» и напомнил, что и в России были случаи, когда местные власти или некоммерческие организации искажали историю. Среди подобных инцидентов Владимиров выделил путеводитель по Вырице в Ленобласти. В годы войны немецкие захватчики отстроили здесь концлагерь, где содержали детей в нечеловеческих условиях. Однако составители путеводителя указали его как почти безобидный трудовой лагерь. За подобную историческую близорукость Владимиров призвал привлекать к административной и уголовной ответственности.

В Молдавии тем временем в шествии «Бессмертный полк» принял участие и экс-президент Игорь Додон. Действующий молдавский лидер Майя Санду, известная прозападными политическими воззрениями, на торжестве никак не отметилась.

Латвия рига день победы 9 мая вов
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