Киев, 9 мая. Официальный Киев не допустит попыток уменьшить вклад украинцев в достижение победы над нацизмом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Победа над нацизмом была общим достижением всех стран и народов. Украинцы наравне с другими нациями не только защищали свою землю, но и освобождали города Европы, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы не позволим минимизировать вклад украинцев, которые не только защитили землю, но и не дали нацистам господствовать в других городах планеты», — заявил он.

Не так давно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, почему лидер страны не поздравил с Днем Победы президента Украины Владимира Зеленского.