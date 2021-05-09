Виктория Макарская довела подписчиков до слез рассказом о дедушке-ветеране

Москва, 9 мая. Супруга актера Антона Макарского, певица Виктория Макарская поделилась историей о своем дедушке-ветеране Николае Морозове, который участвовал во Второй Мировой войне.

Исполнительница поздравила поклонников с Днем Победы на странице в Instagram. Она опубликовала архивные фотографии деда и поблагодарила его за Победу.

«Помню, как после парада ты снимал ордена и медали, в майке обычной садился за стол, рукой прикрывался, чтобы мы, малыши, не пугались слез, и сидел так долго один и тихо плакал», — написала Макарская.

Певица рассказала, что во время войны ее дед получил множество осколочных ранений и потерял всю семью. Родных ветерана убили фашисты в Белоруссии. Рассказ о судьбе дедушки довел подписчиков Макарской до слез.

«Каждый раз, когда читаю истории наших героев, сжимается сердце и наворачиваются слезы: сколько они всего пережили, чтобы сейчас над нами было мирное небо!!!»; «Со слезами на глазах... Спасибо за жизнь! Помним», — написали растроганные комментаторы.

Многие звезды в честь 9 Мая рассказали о членах семьи, участвовавших в войне. Например, юморист Максим Галкин показал архивное фото деда, принимавшего участие в Сталинградской битве.