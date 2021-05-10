Как перехитрить русофобов. К юбилею Владимира Татосова. Колонка Елены Драпеко

Мой многолетний друг, народный артист России Владимир Михайлович Татосов — один из многих замечательных актеров, вместе с которыми мне посчастливилось работать в театре Киноактера киностудии «Ленфильм». Татосов пришел на «Ленфильм» в начале 1970-х, до этого он был артистом ленинградского Большого драматического театра — БДТ имени Горького. Более 30 лет БДТ возглавлял великий режиссер Георгий Александрович Товстоногов, чье имя сейчас носит театр. Под руководством Товстоногова работал и Татосов. Он очень много рассказывал об этом режиссере, о БДТ и его знаменитых спектаклях, о громких театральных событиях Ленинграда, свидетелем которых он был.

Вообще, Татосов всегда был замечательным рассказчиком. Он умел излагать свою версию событий так смешно и точно, что, даже когда он рассказывал о вещах, которые мы видели вместе, у него это каждый раз получалось совершенно для меня неожиданно. Он рассказывает о том, чему я лично была свидетелем, а я хохочу: так своеобразно он это видит, так ярко и забавно описывает!

Удивительных и забавных историй с Татосовым было много. Расскажу одну, связанную с его уникальным даром имитировать иностранные языки. Он мог делать вид, что говорит по-английски, по-французски и так далее, и люди верили, что он и вправду владеет этими языками. Кстати, когда БДТ в начале 1960-х возил в Лондон знаменитый спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион», Татосов произносил монолог своего героя Зурико на английском языке. Это у него получалось так здорово, что после спектакля к нему подходили зрители и пытались с ним говорить по-английски. А Татосов по-английски не говорил, он просто выучил монолог наизусть, под фонограмму, но звучало это у него так мастерски, как будто он знает язык.

Global Look Press / Alexander Chernykh/Russian Look

С этим его даром связана одна забавная история, когда его необычный талант помог мне «победить» недружелюбное отношение к русским в одной из европейских стран. В самом начале 1970-х мы с труппой ленинградского театра Киноактера были на гастролях в Чехословакии. Там в это время к русским относились крайне негативно: это были последствия ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968-го. Так что в то время к русским там относились довольно плохо, и тех, кто говорил по-русски, демонстративно отказывались обслуживать.

А я в одном из магазинов в Праге приглядела себе хорошенькую сумочку, но продавщица, к которой я обращалась, специально поворачивалась ко мне спиной, делая вид, что меня не слышит. Я вышла из магазина расстроенная и встретила Татосова, который гулял неподалеку. Он говорит:

«Лена, не расстраивайся, сейчас нам все продадут».

Он зашел со мной в тот же магазин и неожиданно «заговорил» по-польски. На самом деле, польского Татосов не знал, но он так ловко имитировал этот язык, что было полное впечатление, что он на нем разговаривает. Продавщица, которая услышала «польскую» речь, оживилась: к полякам в Чехословакии относились хорошо. Татосов, что-то лопоча «по-польски», показал на сумочку, я молча, ничего не говоря, достала деньги, расплатилась, забрала покупку, мы вышли из магазина и оба начали хохотать. Мы были рады, что ему удалось так ловко разыграть из себя поляка и перехитрить местных русофобов.

Конечно, это просто забавный эпизод, не более. На самом деле, у Владимира Михайловича очень много достоинств: он замечательный человек и высочайшего уровня профессионал. Он прекрасный рассказчик, прекрасный имитатор, на сцене он выступал с замечательными номерами, великолепно читал рассказы. Зрители всегда принимали его блестяще.

Татосов много и успешно снимался в кино. Чаще всего ему почему-то предлагали роли одного из руководителей советского государства Якова Свердлова. Татосов сыграл Свердлова в кино восемь раз, больше — только у знаменитого советского актера и драматурга Леонида Любашевского.

10 мая 2021 года Владимиру Татосову исполнилось 95 лет. В это невозможно поверить! Я ему говорю:

«Володечка, Владимир Михайлович — неужели вам 95?! Совершенно не скажешь!»

Он очень бодр, все и всех помнит, все такой же блестящий рассказчик. Мы с ним продолжаем общаться. Недавно он мне позвонил и говорит:

«Ленка, надеюсь, ты приедешь на мой юбилей? И еще надо Люсечку позвать!»

Люсечка — это народная артистка СССР Людмила Чурсина, которая в 1960–1970-х годах тоже была в труппе театра «Ленфильма», и мы все вместе ездили на гастроли.

Надеюсь, мы все, старые друзья, встретимся на юбилее Владимира Михайловича в Доме актера на Невском проспекте. Вспомним о дорогах, которые прошли вместе в наших многочисленных гастрольных турах, о совместных концертах. Жаль, что с нами не будет наших верных друзей, замечательных артистов Игоря Дмитриева, о котором я рассказывала, Юрочки Каморного и многих других, кого уже нет с нами. Вечная им память…

Владимир Михайлович, к счастью, встречает свой солидный юбилей в добром здравии. Мы, его друзья, примем участие в программе на Первом канале, посвященной Татосову. Сам юбиляр, естественно, тоже там будет. Дай Бог Владимиру Михайловичу еще долгих-долгих лет и всегда оставаться таким же веселым и жизнерадостным.