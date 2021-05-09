На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад в честь Дня Победы

Дамаск, 9 мая. Парад по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

В торжественных мероприятиях приняли участие более тысячи военнослужащих, а также 84 единицы военной техники. Парад возглавил заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-майор Олег Митяев, а принял — командующий группировкой генерал-лейтенант Александр Чайко.

«Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж своей Родины, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену и оккупации», — заявил Чайко, обращаясь к участникам и гостям мероприятия.

Парад Победы посетил министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб, который поздравил с праздником российских военнослужащих от имени президента республики Башара Асада. В конце мероприятия над российской авиабазой парадным строем пролетели 22 вертолета и самолета.

Стоит напомнить, что в конце февраля сирийские дети устроили концерт для военнослужащих ВС России в честь Дня защитника Отечества. Они исполнили песни на русском языке.