Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 16:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:41
Происшествия
Омские спасатели обнаружили в болоте квадроцикл пропавшего министра Мураховского
16:40
Армия
Эксперт Куреев назвал пиаром доклад финской военной разведки о России
16:38
Происшествия
Ведущий «Европа Плюс» скончался из-за несчастного случая на строительной базе
16:35
Шоу-бизнес
Шура заявил о готовности поддержать Любовь Успенскую в противостоянии с мужем
16:34
Общество
В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками
16:34
Политика
Память советских солдат почтили в Лондоне
16:33
Общество
Маленькая республика ковала Великую Победу: в Мордовии прошел праздничный парад
16:30
Происшествия
Омский министр здравоохранения Мураховский пропал во время охоты
16:30
Общество
Калининградцы установили на корпус-шар Музея Мирового океана знамя Победы
16:30
Общество
В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертная флотилия» в честь 76-летия Победы в ВОВ
16:30
Общество
А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
16:28
Происшествия
Появилось видео с места столкновения фуры и иномарки на трассе М-11
16:28
Общество
«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
16:28
Политика
Ветеран из Армении назвала встречу с Путиным на параде «большим событием»
16:25
Политика
Посол РФ принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Сербии
16:25
Экономика
Количество нефтегазовых буровых установок сократилось в мире
16:24
Общество
Автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
16:19
Весь мир
Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле
16:18
Происшествия
Сторож сгорел в пункте приема металлолома на Дону
16:16
Происшествия
Пилот разбившегося в Татарстане самолета налетал 3250 часов за карьеру
Все новости

А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора

Общество
А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
Федеральное агентство новостей  / 


Один либеральный писатель, которого каждый год в эти дни одолевают немыслимые психические страдания, запостил в социальной сети фотографии киевского художника Евгения Кобытева в 1941 году и по возвращении с фронта в 1945-м. Человек изменился до неузнаваемости. Постарел, а главное — его глаза. Глаза, в которых вся боль и горе войны, но тем не менее эти глаза живые и чистые.

Известный либеральный писатель прокомментировал фотографии:

«Посмотрите, какая цена была у Победы!» 

И несмотря на то, что он вкладывал в эти слова, скорее, отрицательный контекст, в одном с ним можно безоговорочно согласиться — да, цена Победы была огромной. И Евгений Кобытев, сидевший в немецком концлагере, бежавший из него и закончивший войну в рядах Красной армии в Дрездене, много рассказал об этом в своих картинах.

А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
wikipedia.org  / noname / CC0

А могло ли быть по-другому? Могло, но тогда и Победы никакой бы не было. А вот цена, которую заплатил бы весь народ Советского Союза, оказалась бы фатальной для всех. Не было бы никакой страны и никакого народа, потому что германские войска со своими многочисленными союзниками пришли на нашу землю исключительно с одной целью — убивать. 

Либеральные писатели и другие персонажи из этой тусовки любят говорить, что, к примеру, Париж французы смогли сохранить. Да и вообще, в Европе все как-то потише обошлось, без такого огромного урона и человеческих жертв, как в Советском Союзе. По их мнению, в этих жертвах, конечно же, виноваты Сталин или «бездарные» генералы, но на самом деле всем этим потерям есть одно простое объяснение. Военные потери столь велики, потому что Советский Союз воевал с очень сильным, пожалуй, самым сильным в то время врагом, а гражданские потери — потому что этот враг устроил народам СССР самый настоящий геноцид. Кстати, что касается военных потерь, то они вполне сопоставимы с потерями Германии, то есть слова о том, что воевать не умели или «трупами закидали» — ложь.

Да, Советский Союз заплатил самую большую, огромную цену, попросту несопоставимую с тем, что заплатили другие. Просто потому, что фактически он заплатил за всех. Заплатил полностью разрушенной европейской частью страны, жизнями военных и гражданских, трудом подростков и детей на военных предприятиях, блокадой Ленинграда, обороной Москвы, Сталинградом, Прохоровкой.

Где во время Второй мировой войны шли сражения хотя бы приблизительно таких масштабов? Наверное, можно вспомнить только высадку союзников в Нормандии в 1944 году, но это один эпизод, а на восточном фронте вся война была либо такой, либо еще более страшной и кровавой.

Но меня просто коробит, когда я пишу слова «цена» и «заплатили». Честное слово.  

А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
wikipedia.org  / RIA Novosti archive, image #1000 / Vsevolod Tarasevich / CC-BY-SA 3.0

Эти слова относительно этой темы выглядят как-то уж слишком цинично. Наши дедушки и бабушки были не в магазине и не на базаре, они не покупали какой-то дорогой товар — они спасали своих родных и близких, спасали себя, будущее своей страны и своих детей. Фраза «заплатили цену» — какая-то уж слишком рыночная в этом контексте. Можно ли сказать, что Иисус Христос заплатил цену за спасение людей? Лично у меня язык не повернется. Есть какие-то вещи, к которым не применима такая терминология. Они даже не выше всего этого, они находятся в других измерениях. Есть ли цена у добра и зла?

А вот за спокойствие как в Европе заплатить было можно. Тут все достаточно легко выразить в материальном выражении, особенно учитывая то, что человеческие потери не были столь огромны. Был Холокост, концлагеря, газовые камеры, печи крематориев — но ведь все это можно было не замечать, делать вид, что ты вообще не знаешь об этом. Да, куда-то исчез портной Исаак из дома напротив, да, больше не разносит продукты по улице молочник Мендель, но по большому счету жизнь изменилась не особенно, стало чуть хуже, но вполне себе терпимо. А если хозяева все-таки справятся с этим Сталиным где-то там, на Востоке, может, и вообще все замечательно будет. А не справятся — тоже хорошо. Главное — пересидеть, перетерпеть.

И это терпение — их цена. Цена сохранившегося Парижа, где не было руин, зато были роскошные террасы на бульварах, в которых сидели бравые германские офицеры и выпивали изысканные французские вина с молодыми парижанками. Потом, когда немцев выгнали, этих девушек обрили наголо и покрыли несмываемым позором. И это тоже та цена, которую они заплатили. 

А Победа нашего народа бесценна. Она невыразима ни в каких единицах, ни в чем. Она выше всего, выше этого смертного мира. Эта Победа воистину библейских масштабов. Все-таки попробуйте ответить на вопрос, а сколько же все-таки стоит добро и зло?

россия день победы 9 мая голосмордора
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 273995 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 230057 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 169393 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 128059 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 76879 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
Рейтинг@Mail.ru