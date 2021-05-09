Предостережение принца Чарльза оказалось пророческим для Дианы

Лондон, 9 мая. После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри все британские эксперты и журналисты ищут параллели в их истории с другой парой — принцессой Дианой и принцем Чарльзом.

Конфликты и сложности в отношениях с прессой для монаршей семьи уже стали неотъемлемой частью жизни. Принц Чарльз не понаслышке знает, каково это жить под постоянным наблюдением сотен объективов камер. Именно об опасности, которую могут нести СМИ он и предупреждал свою невесту Диану Спенсер. Разговор состоялся 28 июля 1981 года, за день до нашумевшей свадьбы в соборе Святого Павла.

Старший сын Елизаветы II рассказал Леди Ди про невозможность привыкания к повышенному уровню внимания. Он хотел донести до будущей принцессы, что камеры будут буквально «тыкать со всех сторон», чтобы записать каждое движение.

«Я думаю, что если вы не попытаетесь разработать в своем собственном уме какой-то метод для существования и выживания в подобном месте, вы сойдете с ума», — приводит слова принца Чарльза один из королевских биографов.

Именно это предостережение во многом оказалось для Дианы пророческим, несмотря на то, что в тот момент она не придала значения словам своего жениха. Спустя десятилетие после трагической гибели Леди Ди ее младший сын, принц Гарри обвинил в смерти матери британскую прессу.

Недавно королевский эксперт Ингрид Сьюард заявил, что Герцог Сассекский знал о последствиях его интервью с телеведущей Опрой Уинфри и намеренно «раскачивал лодку» королевской семьи.