Ситуацию с ценами на жилье на курортах Черного моря оценили эксперты

Москва, 9 мая. Активный рост цен наблюдается на рынке недвижимости на черноморских курортах России. За год стоимость жилья в Крыму и Краснодарском крае в среднем увеличилась на 20%.

Средняя стоимость квадратного метра на курортах Краснодарского края составляет 102 тысячи рублей. В отдельных локациях цены на недвижимость в регионе выросли на 30%, сообщил профессор экономического факультета РУДН Владимир Пизенгольц.

«И если в прежние годы цены значительно росли в основном в центральном районе Сочи и в Адлере, то сейчас Хоста, Мацеста и даже удаленные районы росли опережающими темпами», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Директор центра недвижимости и ипотеки компании «Этажи» в Сочи Павел Быков отмечает, что квартиры в новостройках Сочи подорожали на 49%. По его словам, наблюдаются случаи, когда квадратный метр в новых домах за день дорожает на 50 тысяч рублей.

Похожая ситуация наблюдается и в Крыму. За последний год цены на полуострове выросли на 20,8%. В настоящий момент средняя стоимость курортной недвижимости в регионе составляет 106 тысяч рублей за квадратный метр. Специалисты объясняют такой рост тем, что за счет высоких цен в Ялте, где почти не осталось свободных новостроек, квадратный метр стал самым дорогим в России после Москвы и составляет 177 тысяч рублей.

Среди причин специалисты выделяют введение удаленного режима работы в пандемию. Люди покупают недвижимость на юге с целью переезда, а частные инвесторы приобретают квартиры с целью сдавать жилье или продать во время очередной волны роста цен, объяснил Павел Быков. Кроме того, по его словам, на увеличении спроса сказалось и закрытие границ.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее объявил о запрете на любое строительство в Ялте до конца курортного сезона. До этого власти Краснодарского края ввели временный запрет на строительство многоквартирных домов в Сочи.