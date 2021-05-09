Бойцы ВСУ за сутки выпустили свыше 50 боеприпасов по территории ЛДНР

Донецк, 9 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли линию соприкосновения в Донбассе. Основная часть обстрелов пришлась на окраины Донецкой Народной Республики.

Под минометным огнем оказался Донецк, а также населенные пункты Горловка, Новоласпа и Жабуньки. Об этом сообщают в представительстве ЛДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации, на горловском направлении были применены минометы 120 мм, на донецком огонь велся с БТР/БМП, из зенитной установки, СПГ/РПГ, а также из подствольного гранатомета. На мариупольском направлении было зафиксировано использование миномета 120 мм.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР сообщил о гибели трех защитников Донбасса в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Военные ДНР заявили о попытках украинских военных устроить взрыв в храме, передает сайт 360tv.ru.