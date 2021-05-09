Парад Победы в Ростове прошел на Театральной площади

Ростов-на-Дону, 9 мая. По традиции, парад Победы проходил на самой большой площади Донской столицы — Театральной. Сотни ростовчан с раннего утра потянулись к знаковому месту, чтобы занять лучшие места для просмотра. Накануне городские власти сообщили, что число горожан, присутствующих на параде, ограничится двумя тысячами. Уже в 9:30 утра к площади было не протолкнуться.

Тысячи горожан скопились у входа и пытались договориться по-свойски с сотрудниками полиции. Стражи правопорядка не шли на компромиссы и советовали горожанам рассредоточиться по другим улицам, через которые будет проезжать военная техника, идущая с парада. Многие так и сделали, благодаря чему не только Театральная площадь, но и другие центральные улицы оказались наполнены людьми.

После торжественного приветствия командующего Южным Военным округом троекратным «Ура», солдаты, демонстрируя строевую подготовку, начали движение. Открывал парад женский парадный расчет, за которым проследовали, демонстрируя выправку другие части ЮВО. В параде приняло участие более трех тысяч солдат и офицеров, юнармейцев и учащихся кадетских корпусов.

Макс Чуев / Макс Чуев

Парад военной техники открыл легендарный «Т-34», за которым строем проехали «Т-72», зенитные ракетные системы «С-400», бронеавтомобили «Тайфун», модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и ракетный комплекс «Искандер». Всего по площади проследовало 70 единиц военной техники.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Несмотря на пасмурную погоду, состоялась и воздушная часть парада. В воздух поднялось 45 воздушных судов, среди которых были реактивные истребители, штурмовики и вертолеты.

Когда парад подошел к концу, многие ростовчане, вооружившись атрибутами праздника, отправились гулять по городу под песни военных лет, которые звучали на каждой улице.

Макс Чуев / Макс Чуев

Ранее ФАН сообщал, что воздушный парад в Ростове-на-Дону стал вторым по масштабам в России.