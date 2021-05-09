Участниками парада Победы в Воронеже стали более двух тысяч военных

Воронеж, 9 мая. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на главной площади города воинской славы Воронежа.

Участниками торжественного мероприятия стали 2104 человека и 86 единиц техники. В начале парада диктор сообщил, что это лучшие военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, сотрудники силовых ведомств и Главного управления МЧС Воронежской области и Военно-воздушной академии. Почетные места на трибунах заняли ветераны, сообщает ТАСС.

Празднование Дня Победы в Воронеже пройдет на 12 тематических площадках, где горожане станут участниками мотофестиваля «Девизион», молодежного рок-фестиваля, акции «Огни Победы» и других мероприятий. Праздник завершится артиллерийским салютом, который будет дан в 22:00 с дамбы Чернавского моста.