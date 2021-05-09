Воздушный парад в Ростове-на-Дону стал вторым по масштабам в России

Ростов-на-Дону, 9 мая. Воздушная часть парада Победы в Ростове-на-Дону стала второй по масштабам после мероприятия в Москве. Над городом пролетели 45 самолетов и вертолетов ВКС РФ.

В ходе первой части парада по Театральной площади Ростова промаршировали пешие колонны военнослужащих, студенты юридических и казачьих учебных заведений, а также пограничники и спасатели. Строй возглавила рота барабанщиц Белокалитвинского атамана Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.

Общая численность пеших парадных расчетов составила более трех тысяч человек. Также в параде принял участие военный оркестр, состоящий из 150 музыкантов и восьми дирижеров.

Также в параде были задействованы 70 единиц военной техники. Впервые в состав механизированной колонны были включены специальные бронеавтомобили «Патруль», новейшие машины технической разведки МТР-К «Тайфун-К» и санитарные автомобили КамАЗ-53949 «АС-Линза».