Венесуэла обвинила США в агрессивной кампании по дезинформации

Каракас, 9 мая. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес представила анализ информационной кампании, которая ведется против страны в социальных сетях. Об этом сообщается на официальной странице вице-президента в Twitter.

#EnFotos || Vicepdta. @delcyrodriguezv denuncia linchamiento mediático contra Venezuela: Es una operación muy grave. Siempre le pedimos a la comunidad internacional que todos debemos vernos en el mismo espejo; lo que hacen hoy a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país. pic.twitter.com/EazlacPPMZ — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) May 7, 2021

Родригес заявила, что в рамках кампании планируется построить ложное дело против Венесуэлы путем распространения «ложной информации и безосновательных мнений», и эти действия нацелены на то, чтобы повлиять на решение Международного уголовного суда (МУС) ООН в Гааге, который начал предварительное расследование в отношении Венесуэлы в феврале 2018 года.

Родригес подчеркнула, что в результате анализа 70 млн публикаций в социальной сети Twitter было установлено, что «существует определенное количество аккаунтов, которые, используя мошеннические механизмы, стремятся построить несуществующее дело против Венесуэлы».

«Что было выявлено в результате этого исследования? Существование маленького количества пользователей социальной сети и взаимосвязь между ними через технические мошеннические механизмы, которые распространяют ложные мнения, ложные факты, которые будут использоваться против Венесуэлы», — подчеркнула вице-президент.

В результате анализа 98 твитов было установлено, что около 4% подкрепляются некоторыми доказательствами, 17% включали в себя ссылки на средства массовой информации или аудиовизуальные элементы, в 79% высказывались необоснованные мнения против страны.

Политик подчеркнула, что эта информационная кампания проводится против Венесуэлы Группой Лимы и генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро.

«Из 480 проанализированных открытых источников 61% был размещен в СМИ и 27% — в социальных сетях. Однако влияние этих 27% огромное, и последствия, к которым они могут привести, имеют существенное значение. Из этих 27% источников 88% было найдено в Twitter, где создается мошенническая схема против Венесуэлы», — утверждает Родригес.

Она призвала министра иностранных дел страны Хорхе Арреасу отстоять позицию Венесуэлы перед ООН по поводу нападок, которые осуществляются против государства.

«Арреаса, давайте отстоим нашу позицию перед ООН, так как в случае с Венесуэлой осуществляется нарушение всей государственной и частной международно-правовой базы с целью распространения ложной информации о подрыве Устава Организации Объединенных Наций», — заключила вице-президент.

Родригес потребовала, чтобы Международный уголовный суд начал работу с венесуэльскими институтами и судами, занимающимися вопросами прав человека, а также чтобы они провели анализ распространения в социальных сетях ложной информации, направленной против Венесуэлы.

#EnVideo????| Vicepdta. Ejecutiva, @delcyrodriguezv: Lo que se está haciendo contra Venezuela es un linchamiento mediático contra sus líderes políticos y sociales a través de las redes #LaCovid19NoEsJuego pic.twitter.com/ecuDFPGdBH — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 7, 2021

«Это очень серьезная операция, и то, что сегодня они делают с Венесуэлой, завтра может случиться с любой другой страной», — заявила она.

Солидарность с колумбийским народом

Вице-президент Венесуэлы выразила солидарность с колумбийским народом «в связи с нарушениями прав человека со стороны правительства Ивана Дуке» на фоне недавних протестов против его «неолиберальной политики, плохого управления во время пандемии».

«Международное сообщество осуждает массовые убийства, которые сейчас происходят в Колумбии, в связи с чем выражаем свою солидарность с колумбийским народом», — отметила Делси Родригес.

Политик также осудила действия органов безопасности страны против населения.