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Биткоин закрепился на отметке выше 57 тысяч долларов

Экономика
Биткоин закрепился на отметке выше 57 тысяч долларов
pixabay.com

Москва, 9 мая. Стоимость биткоина второй день подряд находится на отметке выше 57 тысяч долларов, свидетельствуют данные криптобирж.

В последней декаде апреля курс биткоина резко опустился после того, как достиг нового рекорда стоимости в 64 тысячи долларов. Однако после начался умеренный рост криптовалюты. В настоящее время биткоин торгуется на отметке в 57 751,63 доллара. Электронный актив сохраняет свои позиции выше 57 тысяч долларов второй день подряд. Рыночная капитализация биткоина составляет 1,090 трлн долларов.

На этом фоне растет стоимость альтернативных биткоину криптовалют. По мнению аналитиков, именно спрос на альткоины стал причиной замедлившегося роста стоимости биткоина.

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