Москва, 9 мая. Российский президент Владимир Путин и глава министерства обороны Сергей Шойгу высоко оценили парад Победы, который состоялся на Красной площади в Москве.

По словам главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, российское руководство положительно отозвалось об организации торжественного мероприятия, приуроченного к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны», — сообщил военнослужащий.

Главком подчеркнул, что ветеранам войны, с которыми удалось пообщаться, также понравился парад Победы.

Как стало известно ранее, миллионы китайцев в TikTok пришли в восторг от парада Победы в Москве.