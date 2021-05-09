Люди вышли с портретами дедов в Севастополе несмотря на отмену «Бессмертного полка»

Севастополь, 9 мая. Из-за ограничений по коронавирусу в этом году на улицах российских городов не проводится шествие «Бессмертного полка». Все мероприятия перенесены в онлайн, однако в Севастополе сегодня люди все равно пришли с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент ФАН из города-героя.

«Мы вышли сегодня с портретами моего дедушки и прадедушки, которые воевали в Великой Отечественной войне. Оба участвовали в Тульской оборонительной операции. Бабушка тогда же была в составе тульского рабочего полка ― помогала рыть окопы и противотанковые рвы. Этот праздник для нас один из самых важных. И даже несмотря на отмену проведения «Бессмертного полка» в привычном варианте, мы все равно решили взять их портреты с собой. Мы их всегда помним», ― поделился с Федеральным агентством новостей Евгений Дубовик, чьи предки переехали в Крым еще в 1990-е.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Отметим, что парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34. Кроме того, по главным улицам города прошли пешие парадные колонны военнослужащих Черноморского флота, а позже ― военная техника и реконструкторы на восстановленных машинах советского времени.