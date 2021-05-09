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Шепелев рассказал о своем забавном прозвище на Первом канале

Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о своем забавном прозвище на Первом канале
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 9 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев почти три года вел популярную программу «На самом деле» на Первом канале. За кулисами студии коллеги артиста порой называли его забавным прозвищем.

В ток-шоу обсуждались разнообразные темы, от измен до рукоприкладства. Шепелев вместе с экспертами по полиграфу разбирались в запутанных историях участников программы. В конце прошлого года телеведущий заявил, что не хочет больше копаться в «чужом грязном белье», поэтому принял решение покинуть проект.

Теперь он ведет детское шоу «Ты как я», которое выходит на канале ТНТ. В студии приходят звезды российского шоу-бизнеса вместе со своими детьми и соревнуются в конкурсах. Гостем одного из последних выпусков стал юморист Денис Дорохов с сыном Лукой. По словам комика, они с наследником вернулись, чтобы взять реванш, ведь в первый раз им не удалось выиграть в шоу.

Дмитрий Шепелев решил обыграть заявление Дорохова и задал вопрос сыну артиста: «Что говорил папа после игры?». Ведущий предложил четыре варианта ответа, последним их которых был: «Попа с ручкой». Оказалось, что так называли Шепелева во время работы на Первом канале.

Коллеги телезвезды по проекту «На самом деле» с первых выпусков шоу подметили, что он в студии постоянно появляется с папкой и ручкой в руках. Эти предметы Шепелев не отпускал ни на секунду, а при эмоциональной беседе с участниками программы еще и активно ими размахивал.

Недавно телеведущий выразил опасения насчет того, что его восьмилетний сын от певицы Жанны Фриске скоро отдалится, так как он уже начал стесняться обнимать отца.

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