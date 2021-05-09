Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19 при высоком титре антител

Москва, 9 мая. Титр антител к COVID-19 в организме значительно влияет на вероятность повторного заражения коронавирусом, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Высокий титр антител к коронавирусу заметно снижает риск повторного заболевания, однако ни один пациент не защищен от такого сценария. Иммунитет к COVID-19 в редких случаях и вовсе может пропасть у переболевших. В то же время высокий титр антител точно защитит пациента от тяжелого течения коронавируса, обратил внимание Болибок.

Некоторые сопутствующие болезни увеличивают риск повторно подхватить коронавирус. Люди с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями чаще сталкиваются с повторным заражением COVID-19, заключил иммунолог.

Московские врачи используют плазму с антителами к коронавирусной инфекции для лечения пациентов. Порядка 13 тыс. жителей столицы уже прошли такое лечение с момента начала применения этого метода.