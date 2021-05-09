Радикалы в Одессе напали на женщину за портрет маршала Жукова с георгиевской лентой

Одесса, 9 мая. Полиция задержала гражданку, ставшую жертвой нападения со стороны группы людей во время Дня Победы.

Шествие «Бессмертного полка» на Аллее Славы прервалось из-за массовой драки, сообщают местные СМИ. Представители радикального движения попытались вырвать у женщины портрет маршала Георгия Жукова с георгиевской лентой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали участницу мероприятия, при этом оставив нападавших без внимания. Гражданку обвиняют в использовании запрещенной символики — георгиевская лента с 2014 года считается символом тоталитарного режима на Украине.

Киевские радикалы планируют испортить горожанам праздник Победы, писал ФАН.