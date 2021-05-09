Названы пять знаков зодиака, которым вообще не нужна любовь

Москва, 9 мая. Российские астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака чувствуют себя комфортно без романтичных отношений и собственной семьи.

Астрологи часто делятся прогнозами с россиянами на ближайшее будущее. По гороскопам они определяют в том числе и совместимость пары. Оказалось, что люди, которые не стремятся связать себя узами любви, чаще всего относятся к одним и тем же знакам зодиака. Всего таких знаков-одиночек пять.

Близнецам сложнее всего найти партнера для жизни, так как большинство из них не могут отпустить свой эгоизм. Представители этого знака часто обманывают избранников, из-за этого разрушается их союз. В итоге Близнецы перестают искать себе пару, в одиночестве они не страдают, а наслаждаются жизнью.

Козерогам не хватает времени на личную жизнь. Они много работают и не замечают рядом с собой потенциальных возлюбленных. Грустить также не успевают и чувствуют себя в гармонии с миром без партнера.

Водолеи не нуждаются в любви, так как сильно ценят собственную свободу и независимость. Они не стремятся строить отношения из-за страха брать на себя ответственность за другого человека.

Скорпионам чаще всего комфортнее жить по одиночке из-за сложного характера. Они не открываются даже самым близким людям на 100% и считают, что только они могут понять себя. По мнению Скорпионов, никто другой на это не способен.

Пятерку одиноких личностей замыкают Раки. Представители этого знака не умеют влюбляться. Они выбирают себе партнеров для создания семьи по интересам, а не симпатии. Но чаще всего предпочитают одиночество, пишет «Стерлеград».

В список самых привлекательных женщин попали представительницы знака Скорпион. Астрологи составили топ-5 самых раскрепощенных партнерш по знакам зодиака. В этот же рейтинг попали Близнецы.