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Экс-участница «Дома-2» Устиненко раскритиковала Бузову за хайп на операции

Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Устиненко раскритиковала Бузову за хайп на операции
Prt Scr youtube.com  /  Алиана Устиненко

Москва, 9 мая. Певица Ольга Бузова подверглась жесткой критики после шумихи вокруг операции. Бывшая участница шоу «Дом-2» Алина Устиненко осудила телеведущую за пиар на своем здоровье.

Бузова перенесла тяжелую операцию и подняла на этом небывалый хайп. За сутки до хирургического вмешательства она пропала из соцсети Instagram, заинтриговав происходящим подписчиков. Позже исполнительница хита «Мало половин» вышла на связь из больничной палаты, сообщив, что тяжело отходила от операционного наркоза.

При этом причину госпитализации Бузова не назвала. Поклонники могут только гадать, что случилось с телеведущей. Поведение Ольги раскритиковала в Сети известный адвокат и общественный деятель Екатерина Гордон.

«Если, мадам, у вас геморрой или передоз, то скрывайте, а если вам реально плохо, то не спекулируйте на подобных темах», — написала Гордон.

Ее публикацию прокомментировала Устиненко. Девушка согласилась с каждым словом адвоката и призвала певицу не заигрываться в своей роли.

«Жизнь — это не пиар и не хайп. Придет время, когда будет очень грустно после всех этих «постановок», — заявила Алина.

К теме здоровья экс-участница «Дома-2» относится весьма трепетно. Ее родная мать ушла из жизни несколько лет назад из-за рака головного мозга.

Бузова сообщила подписчикам, что не раскрывает свой диагноз, чтобы избежать различных слухов. Она отметила, что сала суеверной, поэтому лучше, если причина госпитализации останется в тайне.

операция бузова устиненко
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