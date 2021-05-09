Отреставрированный танк Т-34 показали на параде жителям Новороссийска

Новороссийск, 9 мая. Военная машина многие годы стояла у перевала Волчьи ворота. Военнослужащие военно-морской базы проделали огромную работу по ее восстановлению.

Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ, прошел в Новороссийске с ограниченным числом зрителей. На трибунах были ветераны Великой Отечественной войны.

Военный парад принял командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов. Открытие праздничного шествия началось с марша роты почетного караула. Далее строем прошли военнослужащие ВМФ, ВДВ и ВКС. Всего в параде принимали участие почти 1,3 тыс. человек.

После этого на главную улицу Новороссийска выехала военная техника. Впервые в параде участвовал восстановленный танк Т-34. Многие годы машина стояла на въезде в город.

В Севастополе парад в честь Дня Победы также возглавил легендарный танк Т-34. После шествия броневую машину направили на территорию мемориального комплекса «Сапун-гора», сообщал ФАН.