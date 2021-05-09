Фильм о цене и значении Великой Победы сняли юнармейцы

Москва, 9 мая. Юнармейцы подготовили финальный короткометражный фильм для Всероссийского литературного конкурса «Два капитана». В ролике они напомнили о важности Великой Победы.

Повествование в конкурсной работе ведется от лица юнармейца. Согласно сюжету, молодой человек предлагает отправиться на виртуальную экскурсию и изучить последние дни Великой Отечественной войны. Организаторами конкурса выступили Главный штаб «Юнармии», издательство «Детская литература» и музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

Всего для конкурса было подготовлено восемь роликов. Из них вышел патриотический мини-сериал, рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

«Мы узнали о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, а также о блокаде Ленинграда и об обороне Севастополя. Ребята рассказали о битве за Москву, которая переломила ход войны, и об освобождении Европы», — заявил он.

Прием работ на конкурс «Два капитана» подошел к концу. Жюри уже занялось подведением итогов. После будут названы победители в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация».

В конце апреля юнармейцы провели для фронтовиков мини-парад. Таким образом они поздравили их с Великой Победой. Организацией мероприятия занимались учащиеся школы почетного караула Центрального дома «Юнармии», ансамбля «Юные патриоты» и центрального духового оркестра «Юнармии».