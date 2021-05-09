Охотник на квадроцикле бесследно исчез в сибирском лесу

Омск, 9 мая. Друзья не смогли отыскать пропавшего возле охотбазы гражданина и обратились к стражам порядка.

Полиция приступила к поискам мужчины, который два дня назад пропал возле деревни Поспелово, сообщает пресс-служба МВД по региону. В операции также принимают участие сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

В правоохранительные органы обратились друзья гражданина, которые вместе с ним выбрались на охоту. Мужчина в одиночку отправился в лес на квадроцикле, но не вернулся к назначенному времени. Товарищи отправились искать пропавшего, однако их попытки не увенчались успехом.

Операция осложняется из-за заболоченной и труднопроходимой местности. Уточняется, что в скором времени в деревню прибудут дополнительные силы для проведения поисков.

В прошлое воскресенье пьяный отец передал управление квадроциклом несовершеннолетнему сыну, писал ФАН.